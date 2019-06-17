17.06.2019 14:18
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Yavru kediyi kurtaran işçi ödüllendirildi

Yavru kediyi kurtaran işçi ödüllendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik'te sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüs ve masaj yaparak hayata döndüren belediye işçisi Metin Keskin'i ödüllendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik'te sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüs ve masaj yaparak hayata döndüren belediye işçisi Metin Keskin'i ödüllendirdi.
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Keskin'i başkanlık binasında ağırladı.
Kediyi kurtardığı anları Keskin'den dinleyen Baraçlı, İBB Yol Bakım Daire Başkanlığında çalışan Keskin ile İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde çalışan Veteriner Mevlüt Maytalman'ı yaptıklarından dolayı tebrik etti, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.
Daha sonra toplantı odasına alınan kedi ilgi odağı oldu. Bir süre kediyi seven Baraçlı, daha sonra kedinin hayatını kurtaran Keskin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlılara sahip çıktıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde varız. Bu da bizim için gurur verici bir unsur. Yol bakımda çalışan emekçi arkadaşımız da geçenlerde Pendik'teki su taşkınında bir kediye can verdi. Kediyi bayılma anında kurtardı. Bütün canlılara sahip çıkan bir belediye kültürümüz var. 84 bin çalışanımızla birlikte bu anlayışla hareket ediyoruz." dedi.
Keskin de İBB'den aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde kediyi kurtardığını dile getirerek, "Aldığımız ilk yardım eğitimleri aklımıza gelerek hemen hızlı bir şekilde suni teneffüs yaptık ve yere bıraktık. Kediden ses çıkmadı. Tekrar bayıldı ve ikinci, üçüncü suni teneffüsten sonra kediden miyavlama sesi geldi. Kediyi hızlı bir şekilde veterinerliğimize ve barınaklarımıza ulaştırdık. Kedimizi sağlıklı bir şekilde gördüğümüz için çok sevinçli ve mutluyuz." diye konuştu.
Veteriner Maytalman ise kedinin her türlü tahlil ve muayenelerini yaptıklarını ve sahiplenilmesini beklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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