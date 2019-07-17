17.07.2019 10:32
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Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin havalandırma bacasında kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Ekipler, bacayı kesici alet yardımıyla keserek yavru kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarını izleyenler kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışladı. Yavru kedinin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel

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