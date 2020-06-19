Yavru kediyi otomobilin lastiğini çıkarıp, kurtardılar

Yavru kediyi otomobilin lastiğini çıkarıp, kurtardılarDİYARBAKIR'da, bir otomobilin sol ön lastiğiyle kaportası arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından lastik çıkarılarak, kurtarıldı.

19.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:49
Yavru kediyi otomobilin lastiğini çıkarıp, kurtardılar
DİYARBAKIR'da, bir otomobilin sol ön lastiğiyle kaportası arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından lastik çıkarılarak, kurtarıldı.
Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi 890'ıncı Sokak'ta yaşayan Fethullah Erkek, park halindeki otomıobiline bindiği sırada kedi sesi duydu. Hemen aracından inerek, otomobilini kontrol eden Erkek, sol ön lastik ile kaporta arasına yavru kedi sıkıştığın gördü. Yavru kediyi çıkaramayan Erkek, mahalleliden yardım istedi. 1 saat süren çabaya rağmen kedi çıkarılamayınca, itfaiye arandı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin lastiğini çıkartarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, sağlık kontrolü için hayvan barınağına götürüldü. Yavru kediyi otomobilin lastiğini çıkarıp, kurtardılar

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop’u aday gösterdi Haber
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
İbrahim Tatlıses’in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Haberler››Güncel››Yavru kediyi otomobilin lastiğini çıkarıp, kurtardılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: Son dakika güncel: ADÜ'de hemşirelere oryantasyon eğitimi verildi - Haber 16:59: Vali Tutulmaz, Zonguldak'ın kurtuluşunu kutladı - Haber 16:59: Şarkışla'daki canlı hayvan pazarı 2 hafta kapalı olacak - Haber 16:59: Bingöl'de karantina altındaki köyde koronavirüslü sayısı 13'e yükseldi - Haber 16:59: Cizre'de koronavirüs önlemleri - Haber 16:48: Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi - Haber 15:55: Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı - Haber 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti - Magazin 16:20: Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi - Magazin 13:46: Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi - Haberler