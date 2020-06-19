Yavru kızıl geyik ve karacaya bebek gibi bakılıyor

DÜZCE(İHA) – Bolu'da bulunarak Düzce'ye getirilen ve nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik Yavrusu, Efteni Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uzmanlar tarafından gözetim altına alınarak bebek gibi bakılmaya başlandı.

Yavru kızıl geyik ve karacaya bebek gibi bakılıyor
19.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:12
DÜZCE(İHA) – Bolu'da bulunarak Düzce'ye getirilen ve nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik Yavrusu, Efteni Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uzmanlar tarafından gözetim altına alınarak bebek gibi bakılmaya başlandı. Yavru Geyik, merkezde biberonla besleniyor.

Bolu'da sokak köpeklerinin saldırısından vatandaşlar tarafından kurtarılan, annesi yapılan aramalara rağmen bulunamayan Kızıl Geyik Yavrusu, Düzce'de bulunan Efteni Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından kontrolden geçirilen yavru geyik doğal hayata alıştırılması için uzman ekipler tarafından bebek gibi bakılıyor. Nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik yavrusu bebek gibi bakılarak biberon ile besleniyor. Ayrıca, Düzce'de vatandaşlar tarafından bulunarak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen yavru karaca da merkezde bakılan diğer bir yavru. Karaca yavrusu da özel olarak bakılarak biberonla besleniyor.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik yavrusu için özel doğal alan parkuru oluşturduklarını doğaya alıştıktan sonra bulunduğu bölgede salınacağını dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Yaban, Bolu, Güncel, Haber

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