Yavru köpeği sopayla döven annesinden şikayetçi oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, oğlu Eyüp Türedi'nin (40) yavru köpeklerine sopayla vuran Nesibe Türedi, cep telefonuyla görüntülendi. Eyüp Türedi; annesi, babası ve kardeşi hakkında şikayette bulundu.

Kartepe Suadiye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde yaşayan Eyüp Türedi sokakta bulduğu yavru köpekleri sahiplendi. Eyüp Türedi'nin annesi Nesibe Türedi, evin bahçesinde sopaların üzerine konulan samanların altında kalan yavru köpeklere sopa ile vurup, üzerlerine eline geçirdiği taşları attı. Köpekleri acı içerisinde inlerken, Eyüp Türedi'nin eşi bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Eyüp Türedi bugün Kocaeli Adliyesi'ne gelerek anne, baba ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BEN YOKKEN ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Ailesiyle ilgili ailevi problemler yaşadığını, fakat hayvanlara yapılan şiddetin yanlış olduğu için ailesi hakkında şikayette bulunduğunu ifade eden Eyüp Türedi, 'Köpeklere annem şiddet uyguluyor. Çünkü aile problemlerimiz var, eşimi istemiyorlar ben de eşimle mutluyum. Bizi istemedikleri gibi hayvanlarımızı da istemiyorlar. Köpeği ben 20 gün önce yağmurlu bir havada sahiplendim. Köpeğin anneleri geldi bizim bahçeye bıraktı ve bende onlara otlardan yuva yaptım yağmurdan korunsun diye. Anneleri sürekli gelip emzirip gidiyor, yavruları otların içerisinde yaşıyor. Annem ve babam köpekleri istemediği için, kaçıp gitsinler diye sopayla, taşla dövüyorlar. Ben baktığım için ve bizim de aramız kötü olduğu için köpekleri dövüyorlar. Ben varken yapmıyorlar.' dedi.

EŞİ, EZİYETİ GÖRÜNTÜLEDİ

Eşinin köpeklere uygulanan şiddeti cep telefonuyla görüntülediğini belirten Türedi, 'Ben önceki gün eşime gidiyorum dikkat et, en ufak bir ses duyarsan balkona çıkıp çek dedim. Ben yönlendirdim eşimi, daha sonra içim rahat etmeyince eve geri dönmek istedim. Geri döndüğümde eşim kamera kayıtlarını gösterdi, bende adliyeye başvurdum. Annem Nesibe Türedi, babam Hasan Türedi ve kardeşim Süleyman Türedi hakkında şikayette bulundum.' diye konuştu.

"HAYVANLAR İNLEYEREK HAVLIYOR"

Hayvanlara sopayla vurulunca inleyerek havladığını söyleyen Türedi, şöyle konuştu:

"Sopayla yuvalarını dürtüyor, kafalarına vuruyor. Bu çok acı bir şey, hayvanlar inleyerek havlıyor. Kamera kayıtlarında inliyor hayvanlar. O gün eve geldiğimde hayvanın gözünden yaşlar geliyordu ve suratıma bakıyordu. Onu o akşam evimin balkonuna çıkardım, hayvan balkonda durmak istemedi aynı yere indirdim ve sabah olunca da bir komşumuzun bana kullandırdığı bahçe vardı o 3 yavruyu da oraya götürdüm. Hemen hemen her gün vuruyorlar hayvanlara ben varken dokunmuyorlar, ben gittiğim zaman devamlı şiddet uyguluyorlar hayvanlara. Ben döndüğüm zaman eşim bana söylüyordu ama benim inanasım gelmiyordu daha sonra kamera kayıtlarını izlediğim zaman inanmaya başladım."