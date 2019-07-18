18.07.2019 10:44
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı

Yavru köpek 5 metre derinlikten kurtarıldı

Çiğli Ege Sanayi Sitesi Bölgesinde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeğin yardımına Çiğli Belediyesi koştu.

Çiğli Ege Sanayi Sitesi Bölgesinde 5 metre derinliğindeki havalandırma borusundan düşerek toprak altında mahsur kalan yavru köpeğin yardımına Çiğli Belediyesi koştu.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, yavru köpeğin 5 metre derinlikteki havalandırma borusuna düştüğünü görünce İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli itfaiye ekiplerinden destek istedi. Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin 5 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yavru köpek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yavru köpek, gerekli tıbbi işlemlerin yapılması ve durumunun kontrol altında tutulması için Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Yavru köpeğe, hayatını İzmir'deki sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşamasına adayan ve geçen yıl vefat eden Nebiha Deprem'in isminin yaşatılması düşüncesiyle Nebiha adı verildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Çiğli Belediyesi, İzmir, Çiğli, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:30   Konya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
12:26   Düğünde açılan ateşte seken kurşun gelini yaraladı
12:25   Libya'da Hafter güçleri kadın milletvekilini kaçırdı
12:17   Düğünde silah attılar, jandarma kamera görüntülerinden yakaladı
12:14   Biga'da yaralamalı kaza
12:10   Dini nikahlı eşinin boğazını kesen şahsın cezası, müebbette çevrildi
12:10   Japonya'da bilanço artıyor: 12 ölü