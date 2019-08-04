Haberler» Güncel» Haber

Yavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmış

BURDUR'un Bucak ilçesinde, itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri yol kenarında, ağzı bağlı çuvaldaki yavru köpeği kurtardı.

04.08.2019 12:04 Yavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmış
BURDUR'un Bucak ilçesinde, itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri yol kenarında, ağzı bağlı çuvaldaki yavru köpeği kurtardı.
Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, dün akşam, yol üzerindeki çuvalda hareket eden bir şey olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Barbaros Mahallesi Grankçay Caddesi'nde yol kenarındaki şarampolde, ağzı bağlı çuvalı gördü. Yanına yaklaşınca içinde bir şeyin hareket ettiğini gören ekipler, hemen çuvalın ağzını açtı. İtfaiye görevlisinin açtığı çuvaldan köpek yavrusu çıktı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.



İtfaiye, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:24   Bakan Ersoy: Kurban Bayramı'nda Bodrum'da otellerin hepsi dolu
12:24   Doğu'da arıcıları geçen yıl yağış bu yıl da kuraklık vurdu
12:23   Haftanın tarihine bakış
12:22   Arabanlılardan tarihi köprü çevresine piknik alanı talebi
12:20   Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer tesis yakınında avlanma deneyimi yaşadı
12:20   Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geldiler
12:20   ANTALYA MISIR KRALİÇESİ II. ARSİNOE'NİN PORTRESİ, 2 BİN 300 YILLIK YÜZÜK MÜHÜRDE