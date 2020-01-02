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Yavru köpek donmaktan son anda kurtarıldı

Hakkari'de donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yavru köpek, duyarlı bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.

02.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:50 Yavru köpek donmaktan son anda kurtarıldı
'de donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yavru köpek, duyarlı bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.

Kar yağışı ve dondurucu havanın etkisini gösterdiği Hakkari'de, sokak hayvanları da zor anlar yaşıyor. Akşam saatlerinde duyarlı bir vatandaş, sokakta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yavru köpeği evinde misafir etti. Duyarlı vatandaş, sabah saatlerinde yavru köpeği Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Belediyenin veteriner teknikeri Fatih Çiftçi ve beraberindeki ekip, yavru köpeği teslim alarak yaptıkları ilk tedavinin ardından klinikte misafir ettiler.

Hakkarili vatandaşların sokak hayvanları konusunda çok duyarlı olduğunu belirten veteriner müdürlüğü yetkilileri, ilgilerinden dolayı duyarlı vatandaşlara teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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