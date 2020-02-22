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Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan tuvalet çukuruna düşen 5 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

22.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:34Yavru köpekler itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı
'nın ilçesinde kullanılmayan tuvalet çukuruna düşen 5 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Köyceğiz Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde kullanılmayan tuvalet çukuruna köpek yavrularının düştüğü ihbarının ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz Grup Amirliği ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan bir evin tuvalet çukuruna düşen köpekler için itfaiye personelini çukura indi. Çukurda mahsur kalan 5 küçük köpek yavrusu tek tek çıkarıldı.

Kurtarılan 5 yavru köpek sahibi Bekir Kanat'a teslim edildi. - MUĞLA

Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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