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Yavru köpeklere öğrenciler sahip çıktı

Tufanbeyli'de okul deposunda bulunan yavru köpeklere öğrenci ve öğretmenler sahip çıktı.

25.10.2019 15:24Yavru köpeklere öğrenciler sahip çıktı
Tufanbeyli'de okul deposunda bulunan yavru köpeklere öğrenci ve öğretmenler sahip çıktı.
Karsavuran İlkokulu deposunda yavru köpekleri bulan öğretmenler, köpeklerin anneleri tarafından terk edildiği belirledi.
Öğretmen ve öğrenciler, köpeklerin karnını doyurup güvenli bir yerde kalmaları için okul bahçesine kulübe yaptı.
Sınıf öğretmeni Ayşegül Üzellik, çocuklara hayvan sevgisini aşılama adına bu sahiplenmeyi yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte sahipsiz kalan yavru köpekleri okul bahçesinde oluşturduğumuz barınakta bakımını ve beslenmesini yapmaya çalışıyoruz. Bizler elimizden geldiğince okulda eğitim verdiğim bütün öğrencilere bu konuda eğitici uygulamalar vererek bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Okul Müdürü Mustafa Kemal Kutlubay da onlarla her gün ilgilendiklerini ve yemeklerini yavru köpeklerle paylaşacaklarını söyledi.

Tufanbeyli, Güncel

Kaynak: AA

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