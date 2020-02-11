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Yavru köpeklerin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde ölü bulunan 7 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

11.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:30Yavru köpeklerin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde ölü bulunan 7 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

İlçede merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karşısındaki ormanlık alanda 7 yavru köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler, köpekleri veteriner kliniğine götürdü. İlk belirlemelere göre köpeklerin zehirlendikleri tespit edildi. Hayvansever Cemil Genç köpekleri görünce çok üzüldüklerini belirterek, "Kimler tarafından zehirlendiklerini bilmiyoruz ama bunu yapan insanlıktan nasibini almamış. Çok üzücü bir durum ve içimiz acıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kameralardan takip edeceğiz. Allah'a havale ediyoruz." dedi.



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Kaynak: DHA

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