15.07.2019 09:40
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Yavru kumru sıkıştığı yerden kurtarıldı

Yavru kumru sıkıştığı yerden kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde balkonda sıkıştığı yerden çıkamayan yavru kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde balkonda sıkıştığı yerden çıkamayan yavru kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan balkonda yavru bir kumrunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kuşun mahsur kaldığı balkona itfaiye aracının merdivenini uzattı. İtfaiye görevlisi tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarılan kuşa su verildi.
Yaralı olmayan yavru kumru doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA
Menderes, İtfaiye, Demirci, Manisa, Güncel

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