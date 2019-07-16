16.07.2019 14:45
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Yavru kuş vinç yardımıyla yuvasına kavuştu - RİZE

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yuvasından düşen kuş yavrusu, kat vinci yardımıyla yerine konuldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yuvasından düşen kuş yavrusu, kat vinci yardımıyla yerine konuldu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir marketin ışık projektörünün üzerinde yuva yapan kuşun yavrularından biri düşerek yaralandı.
Yerde kuşu gören market çalışanı Orhan Öztabak, markete alışverişe gelen ve inşaat işiyle uğraşan arkadaşı Mehmet Zenginal'dan yardım istedi. Zenginal da kuşun tekrar yuvasına yerleştirilmesi için kat vinci bulunan bir arkadaşından ricada bulundu.
Zenginal, olay yerine getirilen kat vincinin yardımıyla yavru kuşu yuvasına bıraktı.
Mehmet Zenginal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşu yuvasına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Kuşun uçamadığını anlatan Zenginal, "Sadece hafifçe çırpınıyordu. Annesi ise o sırada yuvadaydı. Bizleri meraklı gözlerle izliyordu. Biz o çabanın içerisinde iken yuvadan uzaklaştı, yuvasına zarar vermeden yavruyu yerine bıraktım." dedi.
Yaşanan olayın kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Zenginal, "Televizyonlarda görüyoruz hayvanlara çok kötü davranıyorlar. O yavru kuş da annesiz yaşayamazdı. Annesi sürekli uçuyor sonra geri dönüp yavrularına yemek getiriyordu. Duygulanmamak elde değil." diye konuştu. Yavru kuş vinç yardımıyla yuvasına kavuştu - RİZE
Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Ardeşen, Rize, Güncel

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