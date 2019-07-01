01.07.2019 15:34
Haberler » Güncel » Haber

Yavru kuşu şırıngayla besliyor

Yavru kuşu şırıngayla besliyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ramazan Ergün, evinin bahçesinde bulduğu yavru kuşu şırıngayla mama vererek besliyor.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ramazan Ergün, evinin bahçesinde bulduğu yavru kuşu şırıngayla mama vererek besliyor.
İlçeye bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Ramazan Ergün, fındık bahçesinde gezerken ceviz ağacını altında yavru kuş gördü. Henüz uçamayan ve açlıktan ölmek üzere olan yavru kuşu alarak evine getiren Ramazan Ergün, beslenmesini sağlamak için mama aldı. Ergün, şırıngayla mama verdiği yavru kuşu hayata döndürdü. Fındık bahçesinde gezdiği sırada ceviz ağacının altında yavru kuşu gördüğünü anlatan Ramazan Ergün, kuşu tekrar yuvasına koyamayınca eve götürdüğünü söyledi.

- Zonguldak
Kaynak: DHA
Zonguldak , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:01 Elekrtik akımı 5 yavru leyleği annesiz bıraktı
17:00 Sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor
17:00 Almanya'da askeri helikopter düştü
17:00 TBF'den Fenerbahçe açıklaması
16:59 Başkan Canpolat ile 20 yıllık sorun çözüme kavuştu
16:59 TEGV'li minikler, Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesini ziyaret etti
16:59 Ege Üniversitesine "acil panik butonu" sistemi kuruldu