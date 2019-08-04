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Yavru leyleğe köpek barınağı sahip çıktı

Eskişehir'de henüz uçamayan yavru bir leylek, havada bitkin düşüp yorulduğu için köpek oteline sığındı.

04.08.2019 11:16 Yavru leyleğe köpek barınağı sahip çıktı
Eskişehir'de henüz uçamayan yavru bir leylek, havada bitkin düşüp yorulduğu için köpek oteline sığındı. Köpek dostlarıyla iyi anlaşan sevimli leylek, uçmayı öğrenene kadar patili arkadaşlarıyla beraber kalacak.

Eskişehir semalarında uçarken birden yere düşen yavru leyleğe köpek barınağı yetkilileri sahip çıktı. Padişah Köpek Oteli ve Çiftliği isimli köpek barınağı, yavru leyleğe ev sahipliği yapıyor. Yavru leylek, tam anlamıyla uçmayı öğrenene kadar köpek dostlarıyla birlikte yaşayacak. Köpek barınağının sahibi Bora Çakır, leyleğin gerekli bakımlarının yapıldığını ve gücünü toparlayıp uçana kadar misafirleri olacağını söyledi. Barınağın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Çiftlikte patili dostlarımıza o kadar iyi bakılıyor ki bunu anlayan genç bir leylek ziyaretimize geldi. Kesinlikle kaçmıyor, biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Eğer kendisi de isterse birkaç gün misafir edeceğiz. Hoş geldin inşallah uzun ömürlü olursun" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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