Yavru Mersin Balığının Denize Bırakılması İlgi Gördü

Trabzon
'da balık restoranı işletmecisi Erşan Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından, bir balıkçının ağına takılan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balığını denize bıraktığı anlara ait görüntüleri ilgi gördü.
Yılmaz'ın, "Mersin
balığı, denizlerimizde avlanması tamamen yasak olan bir balık türü. Bu sabah bir balıkçı ağına takılmış çok değerli olan bu yavruyu ait olduğu yere kadar ulaştırmanın sevincini yaşıyorum." notuyla paylaştığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda beğeni aldı.
Görüntülerde Yılmaz'ın mersin balığının içinde bulunduğu su dolu plastik leğeni bagajına koyduğu aracı ile sahile geldiği, kayalıklara kadar taşıdığı leğendeki balığı eline alarak denize bıraktığı görülüyor.
Yılmaz, AA muhabirine, yılda iki üç kez mersin balığına denk geldiğini belirterek, "Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için de denize bırakıyoruz. Bu zaten yapılması gereken bir şey. Takipçi sayım fazla olduğu için bu kadar ilgi gördü, yoksa ben yapmam gerekeni yaptım." dedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Sürmene
Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Başçınar ise mersin balığının dinozorlar çağından bugüne kadar fosil balık olarak gelen tek balık türü olduğunu belirterek, bu nedenle nesli koruma altındaki balığın her türlü avcılığı ve satışının yasak olduğunu söyledi.
Mersin balıklarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığınca çeşitli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Başçınar, şu değerlendirmede bulundu:
"Ancak bu çalışmalar verimli sonuçlar verdi mi, henüz verimli sonuçlar verdiğini söylemek zor çünkü ne yetiştiriciliğe kazandırabildik ne de stoklarımızı zenginleştirebildik. Yeşilırmak şu anda yaşayabilecek alanların sonuncusu Türkiye
'de. Sakarya
'yı ve Kızılırmak
'ı neredeyse kaybettik. Sakarya'da biraz canlanma var ama Kızılırmak'ı tamamen kaybettik. Evsel atıklar, sanayi atıkları, büyük hidroelektrik santralleri, göç yollarının bozulması bu balığın neslinin tehlike altına girmesine sebebiyet verdi. Gidişat, mersin balıklarının tamamen yok olacağı şeklinde."
Balıkçılara tavsiyelerinin olduğunu vurgulayan Başçınar, "Balığa sahip çıksınlar. Dünyanın gelecekteki protein açığı karalarda değil, denizlerdedir yani balıklardadır. Bin sene sonra insanlar belki de sadece balık bulup yiyebilecekler. Karasal kaynaklar gittikçe ölüyor, yok oluyor. O yüzden balıkçıya çağrım -mersin balığı başta olmak üzere çünkü şu an ilk tehlike onun için çalıyor- tüm balıkları ama tüm balıkları kesinlikle koruyalım. Bilinçsiz avcılık, yarından almış olduğunuz borç değildir çünkü ödeme şansınız yok, yarından çaldığınız bir servettir. Bu gözle değerlendirilmeli." diye konuştu.
Trabzon,Mersin