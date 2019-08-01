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Yavru tilkileri bahçesinde besliyor

Bolu'da yaşayan Yusuf Cebe, ormanlık alanın yakınında bulunan evinin bahçesinde 4 tilki yavrusu besliyor.

01.08.2019 17:52
Yavru tilkileri bahçesinde besliyor
Bolu'da yaşayan Yusuf Cebe, ormanlık alanın yakınında bulunan evinin bahçesinde 4 tilki yavrusu besliyor.
Cebe, Akkayalar mevkisindeki evininin çevresinde 4 tilki yavrusu fark etti.
Evinin yakınında gezinen tilkilere ekmek vermeye başlayan Cebe, yavruların kendisine yaklaşması üzerine hayvanları beslemeye devam etti.
Cebe, özellikle akşam üzeri gelen tilki yavrularını elleriyle beslediğini ifade ederek "Onların güzel ve masum duruşlarına seyirci kalamazdım. Ekmek ve çeşitli yemek artıklarını önce uzaklara koydum. Gün gün eve yaklaştırdım. Her defasında da geldiler. Bana alıştılar ve kaçmıyorlar." dedi.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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