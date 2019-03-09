Yavru Timsahlardan Bursasporlu Futbolculara Moral

Bursasporlu futbolcular, MKE Ankaragücü
maçı öncesi kendilerini kaldıkları otelde ziyaret eden Batıkent Futbol
Okulu'nun sporcuları ile sohbet etti.
Ankaragücü ile Eryaman
Stadı'nda oynayacağı karşılaşma için konakladığı otelden ayrılmaya hazırlanan Bursaspor kafilesinin sürpriz ziyaretçileri vardı. Ankara Batıkent Bursaspor Futbol Okulu'nun küçük sporcuları, yeşil-beyazlılara moral ziyaretinde bulundu. Teknik Direktör Samet Aybaba
ve futbolcular, yavru timsahlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Futbolcular, geleceğin yıldızları için formalarını da imzaladı.
Çocukların örnek aldığı futbolcularla buluşmasının çok önemli olduğu söyleyen Ankara Batıkent Bursaspor Futbol Okulu altyapı sorumlusu Mustafa Cihan
Çağlar, "Çocuklarımızın unutamayacakları bir an. Biz çocukların hem ahlaki hem de fiziki açıdan spordan ayrılmamalarını istiyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve kendilerine bir vasıf edinmelerini istiyoruz." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA