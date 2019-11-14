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Yavru vatana 45 yıl sonra ayak bastılar

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Tarsuslu gaziler, uğruna savaştıkları topraklara 45 yıl sonra ayak bastı.

14.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:55Yavru vatana 45 yıl sonra ayak bastılar
Barış Harekatı'na katılan Tarsuslu gaziler, uğruna savaştıkları topraklara 45 yıl sonra ayak bastı.

Tarsus Belediyesi, 45 yıl önce dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla yavru vatan Kıbrıs'ı bağımsızlığına kavuşturmak üzere başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve harekat sonrası gazilik mertebesine ulaşan Tarsuslu gaziler ile eşlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürdü. 85 kişiden oluşan kafilede Belediye Başkanı Haluk 'ın eşi Derya Özinç Bozdoğan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru da yer aldı. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmenin heyecanıyla duygularını dile getiren gaziler, Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen uğruna savaştıkları topraklara bugüne kadar gidemediklerini dile getirdiler. Gaziler, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Bozdoğan ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Lefkoşa'da otele yerleştirilen gaziler, kendileri için düzenlenen 3 günlük gezi programında, Boğaz Şehitliği, panaromik tur, Barbarlık Müzesi ile Girne Kalesi ve Limanı'nı ziyaret edecekler. Ardından Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru ve gaziler, 15 Kasım'da düzenlenecek KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak.

Tören sonrasında kardeş belediye Tatlısu ziyaret edilecek. - MERSİN

Bülent Ecevit, Bozdoğan, Tarsus, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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