16.06.2019 18:12
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Yavru yaban domuzu, düştüğü kuyudan kurtarıldı

Yavru yaban domuzu, düştüğü kuyudan kurtarıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cafer Torun, saat 14.00 sıralarında, arazideyken duyduğu sesleri takip edince boş su kuyusu içinde yaban domuzu yavrusunu gördü. Torun, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri, 3 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzunu kurtardı. Yavru yaban domuzu, daha sonra doğaya bırakıldı.

- Muğla
Kaynak: DHA
İtfaiye, Muğla, Milas, Güncel

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