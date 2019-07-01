01.07.2019 10:31
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Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı köyünde 3 metre derinliğinde, içi boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı köyünde 3 metre derinliğinde, içi boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Boztopraklı köyünde yaşayan Yusuf Küçüksoy isimli vatandaş kullanılmayan su kuyusundan bir süredir ses geldiğini duyunca, kuyunun içinde yavru bir yaban domuzu olduğunu gördü. Küçüksoy domuzun kuyudan çıkarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Boztopraklı köyüne gelen Andırın Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan çıkararak doğaya bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş , Andırın , İtfaiye , Güncel

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