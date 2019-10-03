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Yavruları tahliye edilen binada kalan kedinin yardımına mahalleli koştu

Sultangazi'de depremin ardından tahliye edilen ve mühürlenen bina yavruları kalan anne kedi içeriye giremeyince uzun süre kapı önünde bekledi.

03.10.2019 13:17Yavruları tahliye edilen binada kalan kedinin yardımına mahalleli koştu

Sultangazi'de depremin ardından tahliye edilen ve mühürlenen bina yavruları kalan anne kedi içeriye giremeyince uzun süre kapı önünde bekledi. Anne kedinin miyavlamarını duyan mahalleli durumu anlayarak, ekiplere haber verildi. Kedinin yavruları zabıta ekipleri tarafından binadan çıkarılarak, annelerine teslim edildi.
Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'ndeki 4 katlı bina 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mühürlenen binanın önünde sürekli miyavlayan bir kediyi fark eden mahalleli seferber oldu. Kısa bir süre sonra kedinin 3 yavrusunun binada kaldığı anlaşıldı. Vatandaşların bilgilendirmesi üzerine zabıta ekipleri binanın mührünü kırarak, içeride kalan 3 yavru kediyi kurtardı. Anne kedinin 4 katlı binanın kapısında sürekli miyavlaması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


- İstanbul

Sultangazi, Zabıta, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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