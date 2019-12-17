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Yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yuvasından düşen kumru yavrusunun yarasını tedavi eden kahvehane işletmecisi Cengiz Uygun, sevimli kuşu mekanında barındırmaya başladı.

17.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:06Yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu

BALIKESİR'in ilçesinde yuvasından düşen kumru yavrusunun yarasını tedavi eden kahvehane işletmecisi Cengiz Uygun, sevimli kuşu mekanında barındırmaya başladı. Uygun, kumrunun kahvehanenin maskotu olduğunu söyledi.

Burhaniye'nin kırsal Mahallesinde kahvehane işletmecisi Cengiz Uygun (39), 6 ay önce işyerinin önündeki çınar ağacının dibinde bulduğu henüz tüyleri çıkmamış kumru yavrusuna sahip çıktı. Yaralı olan hayvanı tedavi eden ve büyüten Uygun, ona çay ocağının yanında yuva yaptı. kumru zamanla büyümesine rağmen, ayrılmadığı kahvehanenin maskotu oldu. Kumruyu çok sevdiğini anlatan 2 çocuk babası Uygun, Kumru iki günlüktü çınar ağacından düştüğünde. Yaralarını tedavi ettik ve şeker kutusu içinde büyüttüm. Bu hale geldi. Kahvenin maskotu oldu. İstediği zaman uçup gidiyor, ancak bir süre sonra tekrar geliyor. Ama ayakları sakat. Ayaklarını tedavi ettiremedik. Kardeşi vardı. ağacından düştüğünde onu kedi kaptı. Bunu kapmadan aldık. Burada insanların masalarına gidiyor. Yemek yiyen insanların ekmek kırıntılarını yiyor. Bu şekilde kahvehanede barınıyor. müşterilerim de kumruya çok alıştı ve seviyorlar dedi.Müşterilerden Osman Can da, Kumru yaralı gelmişti. Burada ona bakıp büyüttüler. Hayvancık burada duruyor. İşte sobanın yanında sıcacık yaşayıp gidiyor. Biz de onu çok seviyoruz dedi.



Burhaniye, Pelitköy, Çınar, Güncel

Kaynak: DHA

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