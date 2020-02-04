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Yavruyken takılan tasma talihsiz köpeğin boğazını kesti

Çankırı Belediyesi, takılan tasmanın boynunu kesmesi sebebi ile ağır yaralanan köpeği tedavi altına aldı.

04.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:56Yavruyken takılan tasma talihsiz köpeğin boğazını kesti
Belediyesi, takılan tasmanın boynunu kesmesi sebebi ile ağır yaralanan köpeği tedavi altına aldı.

Çankırı'da kangal türü bir köpeğe yavru iken takılan tasma, zamanla boynuna küçük gelerek derin kesiğe sebep oldu. yolu kenarında ağır yaralı bir halde bulunan köpek, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon aracına alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpeğin boynunda doku bütünlüğü bozukluğuna yol açan tasma, operasyon ile çıkartılarak yaralı köpeğe ilaç tedavisine başlandı. İki haftadır tedavisi süren köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından köpeğin hayvan dostları tarafından sahiplendirilmesi bekleniyor. - ÇANKIRI

Eldivan, Çankırı, Güncel

Kaynak: İHA

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