Yavuz Ertürk Gözünü Zirveye Dikti

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:50



Profesyonel boksta 28 maçın 27'sini kazanan Yavuz Ertürk, dünyanın zirvesine yaklaştı.Geçtiğimiz günlerde Almanya 'nın Göppingen kentinde karşılaştığı Arjantinli rakibi Gabriel Ladesma'yı muhteşem bir nakavtla yenen Türk boksör Yavuz Ertürk, dünya boks otoritelerinin dikkatlerini üzerine çekti. Rakibine ilk nakavtını yaşatan 30 yaşındaki Ertürk, dünya şampiyonluk maçına bir adım daha yaklaşmanın gururunu yaşadı. Çocukluğundan beri dövüş sporlarıyla ilgilendiğini belirten genç boksör Yavuz Ertürk, "İlk okulda karate, tekvando, kick boks derken, kendimi boks yaparken buldum. Yani ömrümü dövüş sporlarına adadım. Çok şükür profesyonel arenada çıktığım maçlarda tek yenilgi aldım o da başlangıç dönemlerimde hakemlerin azizliğine uğradım. Şu an menajerim CM BOXİNG'in patronu Deniz Gemici ve ana sponsorum Osman Sinan MPU'nun da büyük çabalarıyla profesyonel ringlerde ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyor ve Avrupa 'nın göbeğinde İstiklal Marşı'mızı okutuyoruz" dedi.Dünya şampiyonluğuna ramak kaldıŞu an için Avrupa veya kıtalararası şampiyonluk maçlarına hazırlandığını söyleyen Ertdürk, "Hedefimiz dünya şampiyonluğudur. Daha büyük başarılar elde edebilmek ve ülkemize bir dünya şampiyonluğu getirebilmek için sponsor desteği önemlidir. Türk pasaportu taşıyan ilk dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Ne kadar iyi ve güçlü sponsorlar bana destek verirse o kadar başarılı olurum bu konuda ilgilenenlerle görüşmeye hazırız. Şu an için Adıbeş reisen, Pulheimer Getrenke Markt, Pulheimer Stadtkiosk ve ESB Reisen'in de destekleriyle yolumuza devam ediyoruz. Dünya şampiyonluk maçına gitmek ayrı, gidip maçı kazanmak ayrı şeylerdir. Biz Amerika 'ya giderek kemeri alıp gelme planları yapıyoruz ve tüm planlarımız bu doğrultuda devam ediyor" şeklinde konuştu.Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise bugüne kadar çok sayıda şampiyonluklar yaşayan Yavuz Ertürk'ün Türk boksunun en büyük yeteneklerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Yavuz bugüne kadar; WBC Balkan şampiyonluğu, WBA Asya Şampiyonluğu ve IBF Kıtalararası Şampiyonluk'ları kazanarak kendisini ispatlamış bir sporcudur. 28 maçta tek yenilgisi vardır. Disiplinli ve azimli bir sporcudur ve dövüş sporlarını çocuk yaşlardan beri yapmaktadır. Bu da onun önümüzdeki yıllarda dünyanın zirvesine adını yazdıracağını gösteren en iyi göstergelerden birisidir" ifadelerini kullandı. - KÖLN