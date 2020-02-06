Yavuz Kocaömer 3. Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Şampiyona açılış törenine TESYEV ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer, Federasyon Başkanı Birol Aydın, TOSSFED Asbaşkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Sporcular ve aileleri katıldı.

Federasyon Başkanı Birol Aydın konuşmasında farklı illerden gelen spor kulüplerine ve protokole hoş geldiniz dileklerinde bulundu.

Birol Aydın konuşmasının devamında "Son 3 yılda gerçekleştirmiş olduğumuz Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Bölge ve Türkiye Şampiyonalarında, Özel Sporcularımıza göstermiş olduğu desteklerden dolayı TESYEV ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Sayın Yavuz Kocaömer ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

TESYEV ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer ise katılımcı kulüplere hoş geldiniz dileklerinde bulunarak; "Özel bireylerimizin hayatın her alanında yanında olmanın Dünya'nın samimi ve en güzel işi. Son yıllarda özel bireylerimizin spor alanındaki başarıları ile ön plana çıkmasından mutluluk duyuyoruz, eğitim noktasında ise kendini bilmez insanların onları ötekileştirmek istemesini nefret ile kınıyoruz" diyen Kocaömer, bu can bu bedende olduğu sürece sizlerin yanında, sizlerin arkanızda olacağız'' dedi.