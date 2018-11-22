Yavuz: Onur ve Burak'ta Zamanlama Yanlış

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın dev maçında Trabzonspor
, Fenerbahçe
'yi konuk edecek. Milliyet Gazetesi
spor yazarı Aksal Yavuz, zorlu mücadele öncesi Skorer TV
'de Ezgi Toper'in sorularını yanıtladı...
İşte Yavuz'un yorumu: "Bizden başka Trabzonspor'a fazla yer verilmiyor. Bilhassa Trabzonsporlular, takımlarının çok konuşulmasını istiyorlar. Sizler de sağolun. Trabzonspor'un Türkiye
'de hatta dünya futbolunda yeri çok başkadır.
"Burak'a endeksli bir oyun oynanıyordu"
"Onur ve Burak'ın kadro dışı kalması maçın önüne geçti. Bir an önce bundan sıyrılmak lazım. 3-5 gün birinci sıraya oturdu. Bunun artıları olabilir. Aşırı kazanma isteği, kaybetme korkusu... Sakin ve sabırlı olmak lazım. Burak önemli bir golcü. Burak'a endeksli bir oyun oynanıyordu. Burak olmadığı zaman Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşadı. Şenol hocadan kalma bir şeydir. Selçuk
kafayı kaldırıyor, topu Burak'a atıyor. Bu da alışkanlık oldu Trabzonspor'da.
"Trabzonspor sakin ve sabırlı olmalı"
Niye Onur ve Burak örneğini verdim? Zamanlama yanlış. Ünal hoca dersini nasıl çalıştı, onu bu hafta göreceğiz. Diyelim Fenerbahçe kazandı, başkaları olayı farklı yorumlayacak. Trabzonspor'un sakin, sabırlı, teknik adamların oyunculara verdiği görevleri uygulayarak 90 dakikayı bitirmeli.
"Trabzonspor çok kırılgan"
Trabzonspor çok kırılgan bir takım. Geçen yıl Akhisarspor maçı, bu sezon Malatyaspor
maçı. İlk golü yedi mi, ardından hemen bir gol daha yiyor. Bu da oyuncuları psikolojik olarak oyundan düşürüyor. Teknik adam olsam 30-35 dakika beklerim. Oyuncu güne kötü başlamıştır. Odaklanma sorunu yaşamıştır. Tribünlerin maçın 90 dakika olmasını unutmaması gerekir. Konsantrasyon asla bozulmamalı.
"Fenerbahçe, derbide öz güven kazandı"
Fenerbahçe, G. Saray
derbisinde 2-0 yenik duruma düştüğünde müthiş bir tepki gösterdi. Forma, arma devreye girdi. Bunlar anlık, saniyelik şeyler. F.Bahçe
lige kötü başladı. Adınız, şanınız, namınız ne olursa olsun yeni kurulan bir takımsanız işiniz o kadar zordur ki. G.Saray maçındaki geri dönüş, öz güven kazandırdı. Fenerbahçe için de Trabzonspor maçı önemli. Avantajlı olan ev sahibi. Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğa oynamasına engel yoktur. Trabzonspor ağır basıyor. Kavga, gürültü olmasın. Saygı, fair play. Derbinin anlamı şenlik, cümbüş.
"Valbuena ve Sosa kilit adamlar"
Fenerbahçe'de fark yaratacak oyuncu Valbuena. Aykut hoca döneminde 'Bu adamı nasıl oynatmazsınız?' diyordum. F.Bahçe'nin yükselişinde önemli oyuncudur. Trabzonspor'a geldiğinden beri Sosa'yı etkili olarak 1-2 maçta izledim. Sosa'dan rakip oyuncuya pres yapmasını beklememelisiniz. Sosa'da liderlik vasfı var. Sahadaki duruşuna bakın, baba duruşu var. Forma giyerse, Abdülkadir'den oyunun şeklini değiştirmesini bekliyorum.
"Oyuncuların mentörleri olmalı"
Oyuncuyu övgüde aşırıya gitmeyeceksiniz. Yusuf kaliteli bir kumaş, iyi bir oyuncu. Aşırı övgüler çok etkiliyor. Daha sonra oyuncu "Ben oldum" diyor. Bu konuda hepimiz hatalıyız. Oyuncuların mentörleri olmalı."
Milliyet Gazetesi,Fenerbahçe,Trabzonspor
22 Kasım 2018 Perşembe 16:00