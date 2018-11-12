 Yavuz Seçkin Seyircilere Emniyet Kemeri Taktıracak

Oyuna özel hazırlanmış emniyet kemerli koltuklarda ve oyun başlamadan önce yapılan bir anonsla seyircilerkemerlerini bağlayarak izliyorlar.

Dünyada bir ilke imza atan İstanbul Gelişim Sanat, iş ve trafik kazalarının yanı sıra ilk yardıma ve önemine de dikkat çekiyor.Proje kurucusu Zahrettin Çelik'inüstlendiği projedeÜnlü oyuncu komedyen YAVUZ SEÇKİN oynadığı bu eğitsel gösteride; Sanat Danışmanlığını Zihni Göktay üstleniyor.

Yavuz Seçkin ünlülerin tiplemeleriyle

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81 il 10 yıl devam edecek olan proje, her gün onlarca kişi ölümlü kazalarda hayatını kaybediyor bu kazalarısanatla azaltma çabasındalar.

Seyirciler Emniyet Kemeri Takıyor

Dünyada bir ilke imza attılar ve seyirci koltuklarına özel olarak tasarlanmış emniyet kemerleri taktılar. Oyun öncesinde gelen bir anonsla seyirciler emniyet kemerlerini takıyorlar ve oyunu bu şekilde izliyorlar. Tek bir kemer bile takılmamış olsa, oyun asla başlamıyor. Seyirciler ise çocuklarıyla birlikte katıldıkları ve çok yararlı bulduklarını belirttikleri bu tür eğitsel projelerin daha da artması ve yaygınlaşması gerektiğini vurguladılar.

Projeninkurucusundan…

Zahrettin Çelik, Oyun hakkında şunları söyledi:

"Proje YAVUZ SEÇKİN eşsiz performansıyla iş ve trafik kuralarını komedi unsuruyla görüyoruz. Trafikte mutlaka birileriyle tartışma yaşamışızdır.Yada bir şantiyede işçiler yada işverenlerin ihmallerini tanık olmuşuzdur.İşte bunların hepsini hem kahkahalrla hemde bilgi içeren skeçlerle izleyebiliceğiz. 2009 yılında kaleme aldık. Bilindiği üzere istatistiklere ve kaza oranlarına baktığımızda iş ve trafik kazaları oranının pek de iç açıcı olmadığını görürüz. Ülkemizde sadece trafik kazalarında yılda 8 bin kişi hayatını kaybetmekte. Dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sıradayız. Dünya genelinde 1.6 milyon insan sadece trafik kazalarında yaşamını yitirmektedir. Bu kayıpların Sosyo-Ekomik ve Sosyo-Kültürel tahriplerinin ne boyutlarda olduğunu ise takdirinize bırakıyoruz. Kaza oranları gerçekten çok yüksekEğitsel niteliğe sahip bu mesaj kaygılı oyunu 7' den 70'e her yaştaki seyirciylebuluşturmayı hedefliyoruz"

Hedefimiz ve Misyon

İlk yardımın önemini hatırlatmak,iş ve trafik kazalarının mümkün olduğunca alt seviyelere çekilmesine katkıda bulunmak, işveren ve çalışanların bu oyun aracılığıyla kendi hatalarının farkına varmalarını sağlamak ve bu konuda genel bir farkındalık yaratmak, konuya duyarlı kurum ve kuruluşlara örnek göstermek, toplum olarak sağlık personellerine karşı hoşgörülü olmayı hatırlatmaktır. Projemiz ayrıca; köy okullarının giyim, kırtasiye, gıda gibi temel ihtiyaçlarına katkı sağlamaktadır.