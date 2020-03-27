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Yavuz Selim Kıran: "17 Mart'da dokuz farklı Avrupa ülkesinden gerçekleştirdiğimiz operasyon milat...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu.

27.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:45
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu. (2) Yavuz Selim Kıran: ’17 Mart’da dokuz farklı Avrupa ülkesinden gerçekleştirdiğimiz operasyon milat...

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Yavuz Selim Kıran, Koronavirüs, Güncel

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Yavuz Selim Kıran: "17 Mart'da dokuz farklı Avrupa ülkesinden gerçekleştirdiğimiz operasyon milat...

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