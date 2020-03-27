Yavuz Selim Kıran: "Bugün itibarıyla sekiz farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu.
27.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:10
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşmasıToplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu. (3)
Kaynak: AA
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Yavuz Selim Kıran, Güncel