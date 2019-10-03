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Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" ifadelerini kullandı. Dönmez yer altı kaynaklarıyla ilgili olarak, "Varsa, mutlaka bulacağız" dedi.

03.10.2019 16:28

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

"VARSA, MUTLAKA BULACAĞIZ"

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

OCAK 2020'YE KADAR ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

Fatih Dönmez, Güzelyurt, Twitter, Akdeniz, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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