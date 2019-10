'Yavuz' sondaja hazır

ANTALYA (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'nin bugün ya da yarın matkabının döneceğini ve çalışmalarına başlayacağını söyledi. Dönmez, sondaj çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek, 'Varsa bulacağız' söylemini yineledi. Dönmez, "Özellikle büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz; petrol ve doğalgazda aramalarımızı hızlandırdık. Hedeflediğimiz günlük 50 bin varil petrol üretimine ulaşarak son 20 yılın rekorunu kırmış olduk. Denizlerde hem kendi, hem de KKTC'nin sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye olarak Akdeniz'deyiz, KKTC ve Kıbrıs Türklerin haklarını savunmaya devam edeceğiz." dedi. 10. Türkiye Enerji Zirvesinde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluluk duyuyorum. Zirve, sektörümüzün bu günü ve geleceği için şüphesiz en önemli buluşmalarından birisi. Türkiye her alanda değişimin, dönüşümün yaşandığı bir dönemi yaşıyor. Ayakları yere sağlam basan, bölgesinde öncü bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye, enerji piyasalarının liberalleşmesi bakımından bölgesinde rol model bir ülke haline geldi. Kaliteyi ikinci plana atan kapalı sektör anlayışını tarihin derinlerine gömdük" diye konuştu.ANTALYA'DA DÜZENLENEN 10. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ'İN KATILIMIYLA BAŞLADI."Geleceği İnşa Etmek" temasıyla yapılan zirve kapsamında, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda firma yetkilisi bir araya geldi. 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirvede; Türkiye ve küresel enerji sektöründeki son gelişmeler ve eğilimler ele alınacak. Zirvede enerji sektöründe finansman ve re-finansman, elektrik ve doğal gaz piyasalarının yanı sıra LPG piyasaları, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin emtia piyasalarına etkileri, Doğu Akdeniz gazının ticarileştirilmesi başta olmak üzere sektörü yakından ilgilendiren konular üst düzey sektör yöneticileri tarafından masaya yatırılacak.Regnum Carya Hotel'de gerçekleştirilen zirvede açılış konuşmasını yapan ve zirveyi çok önemsediğini belirten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yanlış hatırlamıyorsam birincisi Ankara'da yapıldı ve bu zirve 7-8 ili geçti ve Antalya 'ya demir attı. 10. Türkiye Enerji Zirvesinde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluluk duyuyorum. Zirve, sektörümüzün bugünü ve geleceği için şüphesiz en önemli buluşmalarından birisi. Türkiye her alanda değişimin, dönüşümün yaşandığı bir dönemi yaşıyor. Ayakları yere sağlam basan, bölgesinde öncü bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye, enerji piyasalarının liberalleşmesi bakımından bölgesinde rol model bir ülke haline geldi. Kaliteyi ikinci plana atan kapalı sektör anlayışını tarihin derinlerine gömdük. Çeşitli spekülasyonlarla Türkiye üzerinde çeşitli oyunların oynandığı yıllarda da enerji sektörü Türkiye'ye güvenmeye devam etti. Enerji'de atılan her tarihi adımın arkasında sizlerin imzası var. Bu başarıdan dolayı tüm sektörü tebrik ediyorum. Önümüzdeki 3 yıl yıllık yüzde 3 büyüyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Ekonominin büyümesi enerji sektörünün de büyümesi anlamına geliyor. Bu konuda sektörümüzle sürekli iletişim halindeyiz. Bu vesileyle yatırımcılarımızı büyük ve güçlü bir ailenin üyesi olmaya davet ediyorum.Elektrik üretim çalışmalarından enerji verimliliğine kadar hemen her alanda gerçekçi bir anlayış ortaya koyduk. Enerjinin yarınına dair detaylı bir projeksiyon çiziyoruz. Bu anlayışla sadece bu yıl içerisinde birçok projenin altına imza attık. YEKA yarışmamıza hem yurt içinden hem yurt dışından çok katılım oldu. Ülkemizi yenilenebilir enerji üssü yapacağız. Böylece kendi enerjisini kendi teknolojisi ve kendi insan kaynağıyla üreten Türkiye daha güçlü olacak. Bu kapsamda ülkemizin 70 yıllık hayalini; nükleer enerji santralini kazandırıyoruz. Türkiye, Akkuyu ile nükleer santralle tanışmış olacak. Türkiye bir teknoloji devrini yaşamış olacak. Yer altı kaynaklarımızın gün ışığıyla buluşturulması anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz. Amacımız budur" ifadelerini kullandı."YAVUZ, BUGÜN YA DA YARIN MATKABINI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLIYOR"Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'nin bugün ya da yarın matkabının döneceğini ve çalışmalarına başlayacağını söyledi. Dönmez, sondaj çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek, 'Varsa bulacağız' söylemini yineledi. Dönmez, "Özellikle büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz; petrol ve doğalgazda aramalarımızı hızlandırdık. Hedeflediğimiz günlük 50 bin varil petrol üretimine ulaşarak son 20 yılın rekorunu kırmış olduk. Denizlerde hem kendi, hem de KKTC'nin sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye olarak Akdeniz'deyiz, KKTC ve Kıbrıs Türklerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Yavuz'un yeni bir seferde olduğunu, sondaj yapmak üzere yola çıktığını; Güzelyurt-1'e doğru yola çıktığını duyurmuştuk. Hamdolsun Cumartesi günü lokasyonuna ulaştı. Son hazırlıklarını tamamladı. İnşallah bugün ya da yarın matkabı çalıştırmaya başlıyor. ilk sondajına da başlamış olacak. Arayacağız, araştıracağız ve varsa mutlaka bulacağız. Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bir zamanlar bu işleri yapabilmek için finans sağlayamayan teknik alt yapısı olmayan Türkiye nerede, 2 sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almaya çalışan ve Doğu Akdeniz'de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede" şeklinde konuştu."ŞEHİRLERİMİZDE YANMAYAN HİÇBİR LAMBA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) elektrik dağıtım şirketlerinin bünyesinde bulunan ve çalışmayan armatürlerin düzenli kontrolünü yapmaları için bir uygulama kurulduğunu ve sürecin takibinde olacağını söyleyen Dönmez, bu denetimlerle veya fotoğraflı ihbar ve şikayetlerle belirlenen eksiklikler, ilgili dağıtım şirketine elektronik veya yazılı olarak bildirileceğini belirtti. İlgili firmaların eksiklerini gidermedikleri halinde de ceza işlemlerinin devreye gireceğini vurguladı. Dönmez, "Türkiye'ye ve milletimize yakışan bir anlayış ve kaliteyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayata geçirdiğimiz önemli bir yeniliği paylaşmak istiyorum. TEDAŞ tarafından vatandaşlarımız nerede olurlarsa olsunlar uygulamayla birlikte yaşadıkları sıkıntıları bize iletiyorlar. Vatandaşımız arızalı ya da yanmayan sokak lambaların resmini çekti ve sisteme gönderdi. Aydınlatma konusu vatandaşımızın üzerinde duyduğu konulardan birisi. O nedenle altını çizmek istiyorum. Şehirlerimizde yanmayan hiçbir lamba görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı."KASIM AYININ 2'NCİ HAFTASINI 'ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI' OLARAK KUTLAYACAĞIZ"Dönmez, enerji sektöründe çalışanlardan gelen talepler doğrultusunda Kasım ayının 2'nci haftasını Enerji Çalışanları Haftası olarak belirlendiğini ifade etti. Dönmez, bu haftada yapılacak görüşmelerin de Türkiye'de enerji sektörüne olumlu yansıyacağını belirtti. Dönmez, "Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım ayının 2'nci haftasını 'Enerji Çalışanları Haftası' olarak kutlayacağız. Sektörümüzde 500 bin kişi çalışıyor. Enerji çalışanları haftası bizimle çalışmak isteyen pek çok kişinin katılımları konusunda yardımcı olacak. Bu ve benzeri uygulamalarımızla enerjide örnek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise Akdeniz'de petrol ve gaz arayan Türk gemilerini anarak "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa gemilerine selam olsun. Onlara yaverlik yapan TSK'ya ayrıca selam olsun" sözleriyle konuşmasına başladı.KKTC'nin bir bilişim üstü olması için vizyon ortaya koyduklarını vurgulayan Taçoy, "KKTC'yi büyüteceğiz, geliri tüm paydaşlarla paylaşacağız. Hedefimiz önce bölgede sonra dünyada ses getiren teknolojik üretimler yapmak. Rumlar bir hayal ürünü olarak Kıbrıs'tan Yunanistan'a elektrik ve doğalgaz bağlantısı kurmaya çalışıyor. Türkiye'mizden adaya su geldi ada hayat buldu. İki ayrı hattan Türkiye'ye bağlıyız. Doğalgaza yönelik 2025 yılına kadar boru hattını kurulmasını planlıyoruz. Adaya elektriğin gelmesini çok önemsiyoruz. Kıbrıs'a mutlaka elektrik gelmelidir" diye konuştu."HAKKIMIZI KİMSE GÖRMEZDEN GELEMEZ"Güney Kıbrıs'ın uyarılara rağmen KKTC'nin de hakkı olan parsellerde arama izni verdiğini belirten Taçoy, "Rumlar. İtalyan ve Fransız firmalarıyla ile anlaşma yaptı. İmza öncesi Rumları uyardık. Bölgenin sahibi değilsin dedik. Mavi vatanın sahibi değilsin dedik, dinlemediler. Türkiye'ye kafa tuttular, bu bir gerilimdir. Gerekli adımlar atıldı. Türkiye ikmal için Yavuz sondaj gemisini yeniden gönderdi, 7'nci parselde arama yapacak. KKTC'nin hakkını kimse görmezden gelemez. KKTC, yalnız sanılarak Türkiye'nin gücünü hafife alanlar anladıkları dilden cevabını alacaklar. Rumların Yavuz Gemisi'ne yönelik personeli uluslararası tutuklamaya yönelik söylemlerine tutumumuz bellidir" ifadelerine yer verdi."ALINGANLIK OLMASIN"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya'da sektörün çatısı ile bir araya geldiklerini belirterek, düzenleme yaparken sektöre tepeden bakmadıklarını arkadaşlık yaptıklarını söyledi.EPDK'nın empati halinde düzenleme yaptığını ifade eden Yılmaz, "Karşımıza gelen sektör temsilcisi, yatırımcı, tüketici yada paydaşları kendimiz gibi hissetmediğimiz zaman yaptığımız düzenlemelerin kimseye bir katkısı olmaz. Bazen siz yola gelmezseniz biz yola getiririz diyoruz. O kadarda sektörü kolundan çekme şansımız oluyor. Bundan da alınganlık olmasın." diye konuştu."ELEKTRİKTE TÜKETİCİ MEMNUNSA KAZANACAKSINIZ"Akaryakıt bayileriyle dağıtım şirketlerinin kar payıyla ilgili bir düzenleme olduğunu anımsatan Mustafa Yılmaz,sektörün kardeşçe karı paylaşmasının önemli olduğuna değindi.Yılmaz, EPDK'nın aldığı kararların önce eleştirildiğini sonra ise takdir gördüğüne dikkat çekti.Yılmaz, elektrik sektöründe yeni bir sürece girildiğinin altını çizerek, "Bu hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bir süreçtir. Tüketicinde kazandığı, memnun olduğu bir sürece doğru gidiyoruz. Yeni tarife döneminde bir takım bonuslarımız olacak, tüketici senden memnunsa kazancın çok olacak. Müşteri senden memnun değilse kazanamayacaksın, memnunsa kazanacaksın. Tıpkı otellerde olduğu gibi. Çünkü müşteri memnun kalırsa otele daha çok turist gelir" dedi.Yılmaz, elektrik sektöründe 20 milyar TL'lik yatırım daha olacağını kaydederek, "Bunları yaparken akıllı sayaç ve teknolojik gelişmelerle ilgili uygulamalarla tüketiciyi memnun etmeliyiz. Elektrik sektöründe problemi daha az olan, memnuniyetin arttığı döneme doğru gideceğiz."ifadelerine yer verdi."517 İLÇEYE DOĞALGAZ ULAŞTI"Enerji alanında rüzgarı arkalarına alacaklarını, güneşe ise yüzlerini döneceklerine değinen Yılmaz," Bu alanda ciddi bir yatırım kültürü geliştirdik. Eskiden domates üreten Antalyalı çiftçi şimdi enerji üretiyor. Eskiden enerji yatırımı denilince büyük sermaye sahipleri gelirdi, şimdi fırıncı bile kendi enerjisini üretiyor. 7 bin megavat güneşimiz, 7 bin 500 megavat rüzgarımız var."diye konuştu.EPDK'nın yatırımlarını tabana yaymak istediğini işaret eden Mustafa Yılmaz, " Doğalgaz dağıtım sektöründe 517 ilçeye vardık. Köylerden doğalgaz isteyenler var. 61'e yakın dağıtım lisansı olan şirketimiz var. En memnun olduğumuz sektörlerden biridir doğalgaz. Bugün 500 ilçeye doğalgaz gitti."dedi. Mustafa Yılmaz, dünyada LPG alanında birinci sektör haline geldiklerini vurguladı.Yılmaz, EPDK'nın enerji kadar dinamik olması gerektiğini sözlerine ekledi."LED AMPUL KULLANIMI"TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, led ampullerin Türkiye'de kullanımını arttırabilmek için teşvikleri ortaya konuşması gerektiğinin altını çizerek, "Bu ampullerin fiyatları yüksek, bunu ya üretici ucuzlatmalı yada bakanlık olarak teşvikler getirilmelidir" diye konuştu.10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve çok sayıda sektör çalışanı katıldı.