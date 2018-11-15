Yavuz Sultan Selim Camisi'nin Elektriğinin Kesildiği İddiaları

15 Kasım 2018 Perşembe 11:59



15 Kasım 2018 Perşembe 11:59

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Yavuz Sultan Selim Camisi'nin ısıtma-soğutma sağlayan sayacının enerjisinin fatura ödenmediği için kesildiğini, borcun ödeneceğinin bildirilmesi üzerine enerjinin yeniden verildiğini bildirdi.CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamada, bazı basın mecralarında "Yavuz Sultan Selim Camisi'nin elektriğinin kesildiği" yönündeki haberler üzerine açıklama gereği doğduğu belirtildi.Yavuz Sultan Camisi'nde ibadetin yerine getirilmesini engelleyecek hiçbir kesinti yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Camide aydınlatma ve ses sistemini besleyen sayaçta enerji bulunmaktadır. Yapılan inceleme sonrasında söz konusu caminin Ocak 2018'den bu yana son ödemesi gelen toplamda 6 ısıtma ve klimadan kaynaklı fatura bedelini ödemediği ve toplam bedelin 18 bin 170 liraya ulaştığı tespit edilmiştir. Ödenmeyen borçlar nedeniyle kesme ihbarı bırakılmış, cami imamı ve yetkilisi ile temasa geçilmiştir. Ancak tarafımıza ödeme yapılmayacağı bilgisi verilmiştir. Nitekim daha sonra da ödeme yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ödenmeyen borçlar nedeniyle camide ibadetin yerine getirilmesini engel teşkil etmeyen, sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesilmiştir. O tarihten bu yana da tarafımıza ödeme, borç yapılandırma gibi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Caminin sadece ısıtma-soğutmasını besleyen sayacın 14 Kasım'da borcunun ödeneceği bilgisi verilmesi üzerine enerjisi tekrar verilmiştir."