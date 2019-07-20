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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: 5 YARALI

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

20.07.2019 09:07 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: 5 YARALI
İstanbul DHA- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'de İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı. Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcu yaralandı. Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı. Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü şoförü Veysi Otu, lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği söyledi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: DHA
İstanbul, Selim, Güncel

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