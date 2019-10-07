Haberler » genel » Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründüİSTANBUL - Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü.

07.10.2019 09:21
Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü
İSTANBUL - Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü. Havadan çekilen görüntülerde kara bulutların arasından sızan güneş ışığının oluşturduğu Gökkuşağı masalsı görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da etkili olan yağış beraberinde kartpostallık görüntüler bıraktı. Kara bulutların Yavuz Sultan Selim Köprüsünün üzerine yaklaşırken, bir yandan güneş ışıkları köprüyü aydınlatması eşsiz görüntüler oluşturdu. Havanın kararmaya başlaması ile birlikte bulutların arasından sızan güneş ışıkları yağmurla birleşmesi gök kuşağının oluşmasına neden oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsünün Gökkuşağı bürünmüş hali havadan görüntülendi. Köprünün yanında gökkuşağı çıkması masalsı görüntüler oluşturdu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü

İstanbul, Avrupa, Selim, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
12:42 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, bugün ya da yarın matkabını çalıştırmaya başlıyor"
12:37 Diyarbakırlı Serkan şehrin ortasında 'Survivor parkuru' kurdu, Acun Ilıcalı'nın sesini duymasını...
12:28 Sivas'ta renkli görüntülere sahne olan "koç katım töreni" havadan görüntülendi
12:09 12 Ay Dalış Keyfi... Kaş, yılda 80 bin dalış ile dünyanın 50 önemli dalış merkezi arasında
11:41 Depremde okullarını terk etmek zorunda kalan öğrencilere moral etkinliği
11:35 "Sende sokak canları için bizimle pedalla"
11:29 Somali'deki bombalı saldırıda yaralanan PÖH Polisi Şahin'in tedavisi devam ediyor