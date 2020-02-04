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Yavuz Sultan Selim Köprüsü kansere karşı mavi ve turuncu ışık yakacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak için mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacak.

04.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:08Yavuz Sultan Selim Köprüsü kansere karşı mavi ve turuncu ışık yakacak

Yavuz Sultan Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak için mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu inşa eden ve işleten ICA, dahil olduğu uluslararası kampanyalarla toplumsal bilincin artırılmasına ve farkındalık yaratmaya devam ettiğini açıkladı. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından "Dünya Kanser Günü" ilan edilen 4 Şubat'ta, Yavuz Sultan Selim Köprüsü kampanyanın sembol rengi olan mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacağı duyuruldu.

Dünya Kanser Günü kapsamında her yıl 4 Şubat'ta Dünya Kanser Örgütü önderliğinde üyeler, ortaklar ve tüm dünya güç birliği yaparak küresel kanser salgınına karşı mücadele ediyor. Dünya Kanser Günü'nde düzenlenen etkinliklerle kanser konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.



Selim, Güncel

Kaynak: DHA

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