YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ SİSTE KAYBOLDU
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili olan sis, akşam saatlerinde ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Karadeniz'de etkisini sürdürdü.
13.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:06
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili olan sis, akşam saatlerinde ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Karadeniz 'de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle zaman zaman kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis deniz ulaşımını zorlaştırdı. Köprü ve çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Karadeniz ya da İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemi kaptanları, herhangi bir kaza yaşanmaması için düdük çalarak ilerledi.
Sis bir yandan denizde ulaşımı zorlaştırırken, bir yandan da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Kalesi ve gemiler sis içinde zorlukla seçilirken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ayakları tamamen gözden kayboldu.- Erenistanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Boğazı, Karadeniz, Sabah, Selim, Güncel
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