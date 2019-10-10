Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Basın Açıklaması

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu("Otoyol")'nda hizmet veren gişelerimizde, 7/24 görev yapan eğitimli ve konusunda uzman personelimiz bulunmaktadır. Otoyol' dan geçiş yapan araca ait OGS/HGS hesabı bulunmadığı ya da OGS/HGS'de yeterli bakiye bulunmadığı veya herhangi bir nedenle (ki bu durum genellikle etiketin yıpranmış olması, yanlış yerde konumlandırılması ya da aracın gişeye giriş açısı ve hızının uygun olmamasından kaynaklanabilmektedir) etiketin okunamadığı durumlarda müşterilerimize nakit ya da kredi kartı ile ödeme olanağı sunulmakta olup, nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılmak da istenmediği takdirde ihlalli geçiş yapılmasına (yabancı plakalı araçlar bu istisna dışındadır) olanak sağlanmaktadır.

Müşterimiz tarafından araçta bulunduğu ifade edilen HGS etiketinin çalışmaması nedeni ile geçiş, nakit/ kredi kartı/ banka kartı ile ödemeye düşmesine rağmen HGS bakiyesi olduğuna dair müşteri beyanına itibar edilmiş aracının gişe değiştirmesi sağlanarak HGS etiketinden tahsilat yapılmaya çalışılmış ise de araçta bulunduğu ifade edilen etiket bu gişede de çalışmamıştır. Otoyol boyunca gişe bölgelerinde yer alan kamera görüntülerimiz incelendiğinde kendisinin bu çekimi yapmasının ardından aynı gişedeki yetkiliye nakit ödemesini gerçekleştirerek bölgeden ayrıldığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda kendisinin 04.10.2019 Cuma günü 06:33'de yer verdiği ifadelerde belirttiği şekilde gişelerde hiçbir yetkili olmadan 45 dakikadır beklediği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Müşterimizin aynı gün saat 17:22'de gerçekleştirdiği canlı yayında kendisinden hem nakit hem HGS hesabı üzerinden tahsilat yapıldığı ifadesi de gerçeği yansıtmamaktadır. Sistemlerimiz kontrol edildiğinde, kendisinin yabancı plakalı bir araç kullandığı ve HGS etiketinin çalışmaması sebebi ile yukarıda anılan usule de uygun olarak yalnızca ve yalnızca nakit olarak geçiş ücretinin tahsil edildiği tespit edilmiştir. ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından, bu geçişe ilişkin olarak HGS hesabından da bir tahsilat gerçekleştirildiği iddiaları gerçeklikle bağdaşmamaktadır.

Diğer taraftan aynı videoda iddia edildiğinin aksine şirketimize pek çok kanaldan ulaşılabilmektedir. Canlı yayınlar esnasında gösterilen tahsilat fişinde dahi şirketimizin hem telefon numarası (0850 502 71 00) hem web sitesi (https://www.ysskoprusuveotoyolu.com.tr/), nakit ödeme biletinin arka yüzünde ise telefon numarası yer almaktadır. Ayrıca Otoyol üzerinde yer alan her bir gişemizin camında bilgilendirmeler ile birlikte telefon numaramızın dayer aldığı bir bilgilendirme panosu bulunmaktadır. 06:33'te yayınlanan canlı yayın videosunda yer alan gişe görüntülerinde de bu pano görülmektedir.

Şirketimiz çağrı merkezi HGS/OGS sorunlarına ilişkin konular için müşterilerini, müşterilerimizin abonelik ilişkisi içerisinde oldukları HGS/OGS çağrı merkezine yönlendirmektedir. Sayın Akın Tunç'un da 04.10.2019 Cuma günü 06:25, 16:52 ve 17:04 saatlerinde olmak üzere üç defa Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezimiz 0850 502 71 00'a ulaştığı ve HGS/OGS'li geçiş sorunları için 1'e tuşlayarak Karayolları OGS/HGS Çağrı Merkezine aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu esnada telefon ile görüşülen kişiler şirketimiz personeli olmamakla birlikte aynı numara aranıp 2 tuşlanıp şirketimiz ekibine ulaşma alternatifi de bulunmaktadır.

Çağrı Merkezimiz dışında web sitemiz ve bilgi@ysskoprusuveotoyolu.com.tr e-posta adresi üzerinden de şirketimize ulaşma alternatifleri bulunmaktadır. Şirketimizin Facebook, Instagram ve Twitter adresleri aktif olarak yönetilmekte, tüm iletişim bilgilerimiz bu platformlar üzerinden de sağlanmaktadır.

ICA olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda, yol ve yolcu güvenliğini sağlamak ve araç sürücülerine konforlu bir sürüş sunmak amacı ile tüm ekibimizle 7/24 çalıştığımızı belirtmek isteriz.

Bu doğrultuda, iletişim için doğru kanallar denenmeden yapılan canlı yayınlar ve şirketin olmadığı, dolandırıcılık, hırsızlık gibi asılsız iddia ve ithamları art niyetli bulduğumuzu; tüm müşterilerimizin herhangi bir sorun, görüş ya da bildirimlerini Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezimiz 0850 502 71 00, web sitemiz https://www.ysskoprusuveotoyolu.com.tr/ ve e-mail adresimizden bilgi@ysskoprusuveotoyolu.com.tr yapabileceğini, Sayın Akın Tunç'tan gerçeği yansıtmayan ve şirketimiz ve çalışanlarımızın itibarını zedeleyici yayınları nedeniyle bir özür beklediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi