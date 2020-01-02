Haberler » Ekonomi » Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretleri arttı - Ekonomi

Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretleri arttı

Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi.

02.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:46 Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretleri arttı
Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretleri, yeni yılla birlikte zamlandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak isteyen araçların ödediği ücretlere yüzde 14'lük zam getirildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yeni tarife şu şekilde belirlendi:

sınıfı 1 olan modellerde ücret 21 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 29 lira 10 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 54 lira 10 kuruş, araç sınıfı 4 olan modellerde 137 lira 30 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 170 lira 80 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 15 lira 35 kuruş alınacak.

Osman Gazi Köprüsü tarifesi de şu şekilde:

Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 117 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 188 lira 65 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 224, araç sınıfı 4 olan modellerde 297 lira 10 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 374 lira 90 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 82 lira 55 kuruş alınacak. - İSTANBUL

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Araç, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:28   Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı - Ekonomi
11:24   Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı - Ekonomi
11:24   Elektrikte 151 milyon liralık kapasite mekanizması desteği - Ekonomi
11:24   Yaban hayatına yem desteği - Ekonomi
11:21   MAGİAD'tan yerli otomobile tam destek - Ekonomi
10:35   Son dakika: Poşetler yeni yılda da 25 kuruşa satılacak - Ekonomi
10:22   Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar - Ekonomi
10:09   Milli Piyango çekilişinde, noter üyelerinin şüpheli tavırları dikkat çekti - Ekonomi
09:54   Asgari ücrete yapılan zam sonrası kıdem tazminatına da yüzde 15 zam yapıldı - Ekonomi
09:42   Bağ-Kur ve GSS borcu olanlar yeni yıl ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak - Ekonomi
2.01.2020 11:38:25