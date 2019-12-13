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Yavuzeli ilçesinde yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu

Yavuzeli ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

13.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:15Yavuzeli ilçesinde yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu
ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Yavuzeli'nde bugün etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle ilçeye bağlı geçidinde görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sağanak yağış ve sisli havada araçlarını düşük hızda dörtlülerini yakarak kullandı. Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliğine ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ise, sürücülere sis lambalarını yakmaları ve dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - GAZİANTEP

Yavuzeli, Karadağ, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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