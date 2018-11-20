Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Anlamlı Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 11:10



20 Kasım 2018 Salı 11:10

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde İmam Hatip Ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri Mevlid Kandili nedeniyle ilçedeki bütün kurum müdürlüklerini ziyaret ederek gül suyu ve gül dağıttı.İmam Hatip Ortaokul öğrencileri ve okul müdürü Ramazan Göçer aralarında İlçe Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ile ilçe esnafını tek tek ziyaret ederek üzerine hadislerin yapıştırıldığı gül suyu ve gül dağıtımı yaptılar.Öğrencilerin bu davranışlarından çok mutlu olan kurumlar, ilçe esnafı ve halk böyle bir günde geleceğin teminatı olan gençlerden bu duyarlılığı görmekten çok mutlu olduklarını belirterek, ilçe milli eğitim yetkililerine, okul müdürüne ve öğrencilere teşekkür ettiler. - GAZİANTEP