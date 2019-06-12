Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın göreve başladı

Yavuzeli
İlçesine yeni atanan Kaymakam Ramazan Taşkın 10 Haziran'da görevine başladı.
Kaymakam Taşkın, 28.03.1991 yılında Şanlıurfa
'da dünyaya geldi. İlkokul, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa' da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümünden 2014 yılında mezun oldu.
2015 yılında Konya
Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çalışma hayatına başlayan Taşkın, 2016 yılında Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürlüğünde Denetmen Yardımcısı olarak çalıştı. 18.03.2019 tarihinde Aydın
'da Kaymakam Adayı olarak Aydın Valiliği emrine atandı. Samsun Vezirköprü
ve Uşak Banaz
ilçelerinde Refiklik Stajını yapan Kaymakam Ramazan Taşkın, 10.06.2019 tarihinde Yavuzeli İlçesinde görevine başladı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHAŞanlıurfa
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