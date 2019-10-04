Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yavuzeli'nde kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeki kum yüklü bir kamyon devrildi.

04.10.2019 12:02Yavuzeli'nde kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeki kum yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Yavuzeli istikametine seyir eden Ö.A.O.(40) idaresindeki 27 AAL 938 plakalı kum yüklü kamyon, Çakal Deresi mevkisinden yoldan çıkarak, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilerek, durabildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yavuzeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:46 Bingöl'de atölye yangını
18:43 Okul müdürü ve öğretmene darp anı kamerada
18:35 Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi
18:30 Ayağı sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
18:28 Eşini sokak ortasında vuran sanığın yargılanmasına devam edildi
18:28 Los Angeles'dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi
18:26 Almanların iddiasına Türk polisinden yalanlama