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Yavuzeli'nde sıcaktan bunalanlar, su kaynaklarına koştu

Yavuzeli ilçesindeki sıcaklıklar 37 dereceyi bulunca vatandaşlar su kaynaklarına akın etti.

06.08.2019 17:30 Yavuzeli'nde sıcaktan bunalanlar, su kaynaklarına koştu
Yavuzeli ilçesindeki sıcaklıklar 37 dereceyi bulunca vatandaşlar su kaynaklarına akın etti.

İlçede aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar 7'den 70'e serinlemek için ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Karapınar gölüne, Nacarın çiftliği yüzme havuzu ve çevresindeki su kaynaklarına akın etti. İlçede sıcaklardan bunalan vatandaşlardan bazıları camilerde, bahçelerdeki ağaç gölgelerinde dinlendi. Ağustos ayında yaşanan sıcak günlerde vatandaşlar gündüz vakti 37 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalırken, çareyi kendilerini su kanallarına atmakla ve parklarda gölgelerde bulmaya çalışıyor. Serinlemek için Karapınar gölüne giden vatandaşlar sıcak havada vakit geçirmek için su kanallarına ve ağaç gölgelerine gelip serinlediklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Karapınar, Yavuzeli, Güncel

Kaynak: İHA

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