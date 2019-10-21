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Yavuzeli'nde trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

21.10.2019 14:04Yavuzeli'nde trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yavuzeli-Rumkale karayolu üzerindeki Kuzuyatağı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre ana yolda seyir halinde olan Süleyman Uzunyol (39) idaresindeki 44 EG 050 plakalı minibüs ile tali yoldan gelen Ahmet Aslan (38) idaresindeki 27 BKL 13 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Fatma Ercan (21) ile Selma Tanır (36) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Jandarma ekiplerinin başlattığı incelemenin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yavuzeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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