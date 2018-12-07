Yay Burcunda Yeni Ay Var

Bugün ne yapılabilir ' Nihayet Merkür düzgün hareketine döndü ve bu sabah 10: 20'da yeniay gerçekleşiyor. Daha büyük bir enerji ve istekle hareket edebiliriz. Başarıya ulaşmak ve kutlamalar açısından güzel bir gündeyiz. Yaratıcı alanda ve genel olarak projelerimiz içinde tamamlanma duygusu yaşayabiliriz. Yükselen enerjimizi daha yapıcı yönlerde kullanalım. Nelerden kaçınmalı ' Zira Mars, Neptün'le birleşirken fazla hayalci ve sorumsuz da davranabiliriz. Özellikle iş hayatında hayallerle gerçekleri birbirinden ayırmaya özen gösterelim. Bugünlerde girişimlerimizde fazla heyecanlı davranarak bazı yanlışlar ve yanlış değerlendirmeler de yapabiliriz. Sıvılar ve kimyasallarla ilgili bir konu ile ilgili isek, daha önlemci ve dikkatli olmamızda fayda var.