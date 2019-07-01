01.07.2019 22:22
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 ağır yaralı

Yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 ağır yaralı

Nevşehir'de bu akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasında bir yayaya çarpan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Nevşehir 'de bu akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasında bir yayaya çarpan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yayaya çarpıp kaçan 5 kişiden 3'ü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bu akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmekte olan 50 yaşındaki Mehmet Mahir Durmaz'a 50 ED 182 plakalı otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Araç sürücüsü ve içerisinde bulunan 4 şüpheli kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan boş bir araziye aracın plakalarını sökmesinin ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan şüphelilerden araç sürücüsü ve 2 kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken diğer 2 şüpheli ise her yerde aranıyor.

Otomobilin çarptığı Mehmet Mahir Durmaz'ın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Nevşehir , Polis , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:48 Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu
22:47 Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 3 yaralı
22:47 Yayaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı
22:38 Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı
22:37 Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
22:35 Isparta Kara Havacılık Okulu'ndaki yangın söndürüldü
22:34 Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı