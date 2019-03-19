19 Mart 2019, 10:59
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Yaya Geçidi Çizgileri Yenileniyor

Yaya Geçidi Çizgileri Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda yaya geçidi çizgi çalışmalarına devam ediyor.

Yayaların güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çizgi boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen çalışmalarla Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidi çizgilerini yenileyen ekipler, ayrıca gece saatlerinde de mevcut yaya geçitlerinin yıkama çalışmalarını da yaptı.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışma yapılan alanlarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uyması konusunda uyardı

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Kaynak: Bültenler