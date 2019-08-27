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Yaya geçidinde aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

Pendik'te yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı.

27.08.2019 10:10
Yaya geçidinde aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
Pendik'te yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı. 7 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklenirken, yüreklerin ağza geldiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 7 yaşındaki Harun Çeri yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Aniden yola çıkan çocuğu fark etmeyen sürücü, aracıyla çocuğa çarptı. Hızla seyreden aracın çarpması sonucu çocuk metrelerce sürüklendi. Bu sırada kazanın şiddetini görenler hızla olay yerine koştu. Çocuk ise korkudan yerden kalkarak yol kenarına doğru koşmaya başladı. Vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koşarak küçük Harun'u kucağına aldı. Çocuğa çarpan sürücü de yaralı çocuğu aracıyla hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından taburcu edilen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan küçük Harun, "Yaya geçidinden geçiyordum ekmek almaya. O sırada araba bana çarptı kaldırıma attı. Arabalar yavaş gitsin. Yaya geçidinde yavaş gitsinler" dedi. Kazayı gören bir vatandaş ise "Şoförler yaya geçidinde yavaş gitsin .Yavaş gelmiş olsaydı çocuk fırlamazdı. Yaya geçidinde çocuğa çarptı" dedi.
(İHA)
Yaya geçidinde aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

Pendik, Güncel

Kaynak: İHA

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