13.06.2019 22:03
Haberler»3. Sayfa » Haber

Yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletiyle böyle çarptı: 1 yaralı

Yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletiyle böyle çarptı: 1 yaralı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildiANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletiyle böyle çarptı: 1 yaralı
kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Adliyesi istikametinde seyir halindeyken, yaya geçidinde bekleyen yayaya yol vermek için duran Veysel Hasırcı'nın kullandığı 07 AEU 406 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Murat Başar'ın kullandığı 07 LLA 62 plakalı motosikletin arkadan çarptı.
Kazada motosikletten düşerek kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Başar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü başında kask olması sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletiyle böyle çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Motosiklet, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:01 Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs" kararına tepki
23:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 57-74
22:59 Araklı'da sağanak yağış
22:59 Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı
22:58 Final serisi Anadolu Efes avantaj kazandı
22:58 Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı
22:58 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali
22:56 Anadolu Efes'e güvenlik önlemi
22:56 "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
22:56 Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiası
22:56 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 Süper Loto sonuçları son dakika! Milli Piyango Süper Loto sonucu
22:55 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı